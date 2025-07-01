СБУ зірвала серію терактів у Харкові: затримано агента ФСБ з вибухівкою

Служба безпеки України зірвала серію терактів, які готували у Харкові на замовлення російських спецслужб. Правоохоронці затримали агента ФСБ, який виготовив три вибухові пристрої для атак біля держустанов.

За даними слідства, затриманим виявився 48-річний лаборант одного з харківських університетів. Російська спецслужба завербувала його через Telegram, звідки він отримував інструкції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру та Службу безпеки України.

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Агент виготовив три вибухівки для атак у Харкові

Слідство встановило, що харків'янин на замовлення куратора з Росії виготовив три саморобні вибухівки. Їх він начинив гайками, цвяхами та шурупами, щоб завдати якомога більше шкоди під час вибуху.

Виготовлення вибухівки із гайками, цвяхами та шурупами / Фото Служби безпеки України

Дві готові саморобні вибухівки він заклав у схованки, координати яких отримав від свого куратора. Частину роботи він виконував у чужій квартирі: сусіди залишили йому ключі, виїхавши з міста, і він використовував їхнє житло для виготовлення вибухівки, аби не викликати підозр.

Схованки маскував під спортивні м'ячі

Щоб замаскувати вибухівку, чоловік ховав її у побутові речі, зокрема у спортивні м'ячі. Один із таких вибухових пристроїв він мав залишити біля житлового комплексу у Київському районі Харкова. За планом, згодом його мав забрати інший виконавець для теракту в держустанові. Саме під час облаштування схрону для третьої вибухівки правоохоронці затримали чоловіка "на гарячому".

Знищення вибухівки спеціалістами: дивіться відео

Під час обшуків у затриманого знайшли компоненти для виготовлення нових вибухівок, а також телефон, через який він спілкувався з російською спецслужбою. Через ризик вибуху біля житлового комплексу спеціалісти знищили вибухівку на місці.

Телефон та вибухові пристрої фігуранта / Фото Служби безпеки України

Фігуранту вже повідомили про підозру за кількома статтями про підготовку теракту, вчинене за попередньою змовою групою осіб та незаконне поводження з вибуховими речовинами. Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.