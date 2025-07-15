У Харкові прогриміло понад 15 вибухів: місто під масованою атакою БпЛА, є влучання
- У Харкові сталося понад 15 вибухів через масовану атаку російськими дронами 15 липня.
- Ворог атакував цивільне підприємство та Київський район, на місці влучань виникла пожежа.
Росіяни тероризують Харків ударними дронами ввечері 15 липня. У місті пролунала серія вибухів, влада каже про влучання.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
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Що відомо про обстріл Харкова?
Міський голова повідомив про атаку ворога на місто о 23:10. Харків атакували кілька ворожих дронів, у місті лунали вибухи.
За словами кореспондентів Суспільного, в Харкові пролунало понад 15 вибухів. Про наслідки атаки розповів міський голова.
За попередньою інформацією, ворог атакував цивільне підприємство у Харкові. На місці влучань пожежа,
– розповів він.
Очільник Харківської ОДА додав, що влучання зафіксовані в Київському районі Харкова. Станом на 23:24 атака ворога досі триває.
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