Серія вибухів пролунала на Кіровоградщині: є влучання

Вранці 7 жовтня Росія здійснює масовану атаку на Україну. Вибухи чули, зокрема, в Олександрії на Кіровоградщині.

Про це пише Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко.

Що відомо про атаку

На місто Росія скерувала ракети. Міський голова назвав атаку масштабною.

Залишайтеся в укриттях чи безпечних місцях! Слідкуйте за офіційними повідомленнями! Нагадую, під час тривоги дотримуйтеся інформаційної тиші та не публікуйте фото чи відео з місця подій у соцмережах,

– написав він о 6:55.

За даними Суспільного, гучного у місті було о 6:38 та 6:51. Летіли реактивні безпілотники та крилаті ракети.

В ОВА згодом підтвердили атаку на Кіровоградщину.

Є влучання по одному з підприємств. За попередньою інформацією, є травмований.

Нагадаємо, що під атакою Росії також був Київ, де загинуло 2 людини, Запоріжжя, Дніпро. Гучно також було на Полтавщині.