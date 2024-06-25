Серію вибухів чули у Харкові: окупанти вдарили по житловій забудові одного з найбільших районів

Російські війська продовжують систематично обстрілювати Харків та область. Уранці 25 червня було завдано чергового удару.

Про вибухи у місті повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. В Повітряних силах повідомили про загрозу.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Уранці в Харкові пролунала чергова серія вибухів.

Серія вибухів у Харкові,

– написав Синєгубов.

Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті є прильоти. У поліції Харкова цивільних закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Згодом він додав, що окупанти вдарили по житловій забудові одного з найбільших районів міста.

"Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки", – додав міський голова.

Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині та Донеччині, а згодом і про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Повітряна тривога у місті триває від 8:30 ранку.