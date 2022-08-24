У перші хвилини Дня Незалежності чули вибухи в Запоріжжі та Харкові: залишайтесь в укриттях

У Запоріжжі та Харкові під час повітряної тривоги чули серію вибухів. Людей закликають негайно пройти в укриття.

Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі орієнтовно у перші хвилини 24 серпня. Попередньо відомо, що вибухів було декілька.

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У Запоріжжі чутно вибухи в перші хвилини Дня Незалежності

В Запоріжжі пролунала серія вибухів,

– повідомило Суспільне.

Вибухи пролунали буквально за хвилину після оголошення повітряної тривоги – орієнтовно о 00:15 24 серпня.

"Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там", – закликав людей секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Станом на 00:27 офіційна влада не писала деталей щодо вибухів. Однак сирени лунали також на Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині.

Вибухи пролунали у Харкові

Окрім Запоріжжя, у перші хвилини Дня Незалежності вибухи пролунали також у Харкові. Повітряну тривогу на Харківщині оголосили орієнтовно о 00:26 24 серпня. Вже за чотири хвилини, за даними Суспільного, в місті пролунали вибухи.

Наразі під обстрілом Новобаварський район. Прильоти на кілька адрес,

– повідомив мер міста.

За даними Ігоря Терехова, станом на 01:13 24 серпня, даних про постраждалих немає.

Вибухи в українських містах: останні новини

Пізно ввечері 23 серпня російські окупанти цинічно вшосте за день обстріляли Харків. Варто пригадати, що, окрім Дня Державного прапора, у Харкові в цей день відзначали день міста.

Інформацію про нові обстріли Харкова підтвердив Ігор Терехов. За даними мера, постраждав Шевченківський район міста. Це вже втретє за добу окупанти атакували цей район.

Варто пригадати, що українські спецслужби попередили про високу загрозу масових ракетних обстрілів та провокації напередодні, 24 серпня та після Дня Незалежності.

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