У перші хвилини Дня Незалежності чули вибухи в Запоріжжі та Харкові: залишайтесь в укриттях
У Запоріжжі та Харкові під час повітряної тривоги чули серію вибухів. Людей закликають негайно пройти в укриття.
Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі орієнтовно у перші хвилини 24 серпня. Попередньо відомо, що вибухів було декілька.
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У Запоріжжі чутно вибухи в перші хвилини Дня Незалежності
В Запоріжжі пролунала серія вибухів,
– повідомило Суспільне.
Вибухи пролунали буквально за хвилину після оголошення повітряної тривоги – орієнтовно о 00:15 24 серпня.
"Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там", – закликав людей секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Станом на 00:27 офіційна влада не писала деталей щодо вибухів. Однак сирени лунали також на Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині.
Вибухи пролунали у Харкові
Окрім Запоріжжя, у перші хвилини Дня Незалежності вибухи пролунали також у Харкові. Повітряну тривогу на Харківщині оголосили орієнтовно о 00:26 24 серпня. Вже за чотири хвилини, за даними Суспільного, в місті пролунали вибухи.
Наразі під обстрілом Новобаварський район. Прильоти на кілька адрес,
– повідомив мер міста.
За даними Ігоря Терехова, станом на 01:13 24 серпня, даних про постраждалих немає.
Вибухи в українських містах: останні новини
- Пізно ввечері 23 серпня російські окупанти цинічно вшосте за день обстріляли Харків. Варто пригадати, що, окрім Дня Державного прапора, у Харкові в цей день відзначали день міста.
- Інформацію про нові обстріли Харкова підтвердив Ігор Терехов. За даними мера, постраждав Шевченківський район міста. Це вже втретє за добу окупанти атакували цей район.
- Варто пригадати, що українські спецслужби попередили про високу загрозу масових ракетних обстрілів та провокації напередодні, 24 серпня та після Дня Незалежності.
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