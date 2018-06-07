Серпом по рейтингу: створили сайт, на якому можна "покарати депутата"

Українська громадська організація "Центр протидії корупції" запустила сайт з "Серпом по рейтингу". На цьому ресурсі можна, так би мовити, "покарати" депутата-мажоритарника.

Принцип "покарання" полягає у тому, що ви можете пожертвувати гроші на розповідь про його корупційні схеми серед виборців.

Так, користувачеві треба вибрати депутата, який був помічений у корупційних скандалах, і пожертвувати будь-яку суму. Ці гроші підуть на оплату реклами в Facebook серед користувачів соцмережі у його регіоні.

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Оптимальна сума для однієї такої міні-кампанії – 1300 гривень.

"За ці гроші можна показати "зашквар" депутата приблизно 20 тисячам виборців його округу. При тому, що в середньому мажоритарник перемагав на виборах з різницею в кілька тисяч голосів", – кажуть автори проекту.

Наразі на сайті є чотири депутати, на «"рекламу" яких користувачі зібрали кошти: Дмитро Голубов (зібрали 2242 гривні), Сергій Березенко (1106 гривень), Олесь Довгий (506 гривень) і Володимир Кацуба (506 гривень).

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