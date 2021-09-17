Сертифікація "Північного потоку-2" може тривати понад 2 місяці, – Єврокомісія
Джерело:European Union
У Єврокомісії заявили, що сертифікація "Північного потоку-2" може тривати 2 місяці або навіть довше. Спершу запит на сертифікацію має отримати німецький регулятор.
Він ухвалить рішення і, відповідно до Газової директиви, передасть його проєкт Єврокомісії. Тоді вона матиме щонайменше 2 місяці на розгляд.
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Коли Єврокомісія отримає цей запит, у неї буде 2 місяці на надання відповіді. І цей термін може бути додатково продовжений, але це вже зовсім інша процедура,
– мовиться у повідомленні.
Представниця Єврокомісії Вівіан Лунела нагадала, що "Північний потік-2" – не є проєктом, який отримує підтримку ЄС.
Метою наразі є домогтися гарантій, що газопровід працюватиме у транспарентному та недискримінаційному режимі.
Євродепутати заявили про тиск на Європу
- Європарламентарі надіслали лист, у якому закликали розслідувати діяльність російського "Газпрому". Під документом підписалися понад 40 політиків.
- У листі мовиться, що "Газпром" намагається тиснути на Європу, аби вона погодилася запустити "Північний потік-2".
- За словами політиків, російська компанія порушує правила конкуренції ЄС.
- Зокрема, Росія обмежила постачання російського газу до Європи та підвищила ціни на нього. Це призведе до зростання рахунків за енергію для європейських споживачів.