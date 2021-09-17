Сертифікація "Північного потоку-2" може тривати понад 2 місяці, – Єврокомісія

У Єврокомісії заявили, що сертифікація "Північного потоку-2" може тривати 2 місяці або навіть довше. Спершу запит на сертифікацію має отримати німецький регулятор.

Він ухвалить рішення і, відповідно до Газової директиви, передасть його проєкт Єврокомісії. Тоді вона матиме щонайменше 2 місяці на розгляд.

Зауважте Запуск "Північного потоку-2": євродепутати звинуватили "Газпром" у тиску на Європу

Коли Єврокомісія отримає цей запит, у неї буде 2 місяці на надання відповіді. І цей термін може бути додатково продовжений, але це вже зовсім інша процедура,

– мовиться у повідомленні.

Представниця Єврокомісії Вівіан Лунела нагадала, що "Північний потік-2" – не є проєктом, який отримує підтримку ЄС.

Метою наразі є домогтися гарантій, що газопровід працюватиме у транспарентному та недискримінаційному режимі.

Євродепутати заявили про тиск на Європу

Європарламентарі надіслали лист, у якому закликали розслідувати діяльність російського "Газпрому". Під документом підписалися понад 40 політиків.

У листі мовиться, що "Газпром" намагається тиснути на Європу, аби вона погодилася запустити "Північний потік-2".

За словами політиків, російська компанія порушує правила конкуренції ЄС.

Зокрема, Росія обмежила постачання російського газу до Європи та підвищила ціни на нього. Це призведе до зростання рахунків за енергію для європейських споживачів.