Серце не витримало, – медики прокоментували смерть Ірини Фаріон

Мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні. Попри усі зусилля медиків врятувати громадську діячку не вдалося.

Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець прокоментувала смерть Ірини Фаріон. Вона додала, що серце мовознавиці не витримало.

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Серце Ірини Фаріон не витримало

Матолінець повідомила, що попри усі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон після тяжкого поранення не вдалося. Вона померла у лікарні.

На жаль, попри усі зусилля медиків, попри усі проведені реанімаційні заходи, врятувати життя Ірини Фаріон не вдалося. Пацієнтка померла,

– констатували у лікарні.

Керівниця анестезіологічної служби додала, що мовознавиця поступила з важкою проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Медики відразу почали проводити операцію, а потім – перевели у реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте серце Ірини Фаріон не витримало.

"На жаль, у цій ситуації медицина буде безсилою. Ми приносимо щирі співчуття рідним Ірини Фаріон", – додала Матолінець.

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Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ірини Фаріон. Світла пам'ять.