"Серце України": прапор України урочисто підняли на Черкащині за участю Зеленського
23 серпня 2021 , 08:56Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
У День Державного Прапора 23 серпня Володимир Зеленський прибув на Черкащину. У географічному центрі країни він взяв участь у піднятті синьо-жовтого стягу.
Паралельно із Черкащиною прапор України підняли й в інших куточках нашої країни.
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