У серці Києва відкрився новий кінопростір: що про нього відомо

В Українському домі, що у Києві, відкрили кінопростір, де глядачі та професійна кіноспільнота щоденно зможуть насолоджуватися українським та світовим кіно.

Також передбачено програму публічних подій та діалогову платформу. На відкритті кінопростору побували журналісти сайту 24 каналу.

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Гучні прем'єри українського та світового кіно в новому кінопросторі

Відкриття кінопростору запропонували ексдиректорка кінотеатру "Кінопанорама" (компанія "Арт-об'єкт") Наталія Соболева разом з ексдиректоркою культового кінотеатру "Жовтень" Людмилою Горделадзе.

Звісно, це має бути соціально-активна версія та концепція. Ми будемо показувати гучні прем'єри українського кіно. Будуть зустрічі з акторами та режисерами, обговорення фільмів. Також будуть відбуватися цікаві проблематичні столи та зустрічі. Українське кіно, зрозуміло, в якому стані – грошей немає і зараз не та ситуація, щоб знімати кіно. Тому, ми будемо обговорювати якісь проблеми,

– розповіла Соболева.

Наталія Соболева / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

У фоє будуть демонструватися проєкти українських продюсерів "Дивись українське". У кінозалі транслюватимуть "свіже" кіно. Тобто, те, яке зараз у трендах. Щоденно буде відбуватися по три сеанси до комендантської години. Покази фільмів будуть проходити за продаж квитків.

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Відкриття кінопростору в Українському домі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Під час відкриття, 8 червня, у кінопросторі, зокрема, відбувся MeetUp "Українське кіно у фокусі світу", прем'єра фільму режисера Дмитра Томашпольського "Простір" за участі знімальної групи. А також меморіальний показ стрічки режисера Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" за участі актриси Лариси Кадочнікової, кінознавця Сергія Тримбача та інших спеціальних гостей.

Новий кінопростір в Українському домі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Директорка Національного центру Український дім на своїй сторінці в Facebook написала, що "вперше від початку і першого шоку війни УД відчиняє свої двері для відвідувачів".

Ми повертаємося до культурного життя, робимо спроби повернення до нормального життя, але лише частково, адже війна триває, й усе, що ми нині робимо, відбувається усередині та у контексті цієї жорстокої війни та її реалій. Цей трагічний контекст – спільний, він не зупиняє, а, навпаки, примушує кожного з нас діяти, бути активними і максимально корисними для людей, для країни сьогодні,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що придбати квитки можна на офіційному сайті кінопростору за посиланням.

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