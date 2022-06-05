Сервіс ollTV під кібератакою, що розпочалася під час трансляції матчу Україна – Уельс

В українських вболівальників футболу виникли проблеми з переглядом матчу між Україною та Уельсом у відборі на чемпіонат світу 2022. Сервіс ollTV, який транслює гру, зазнав кібератаки.

Росіяни намагаються завадити перегляду матчу збірної України

У пресслужбі компанії заявили, що докладають максимальних зусиль для нейтралізації кібератаки. Там зазначили, що перегляд матчу збірної України намагаються зіпсувати саме росіяни.

Дивіться також Як автогол Ярмоленка допоміг Уельсу повести у рахунку в дощовому Кардіффі: прикре відео

Коментатор матчу між Україною та Уельсом Віктора Вацко також повідомив про хакерську атаку росіян.

Варто зазначити, що атаки зазнали інші українські телеканали. В ефірі багатьох українських телеканалів одночасно з'явилася картинка пропагандистських ЗМІ.

Українські канали зазнали атаки – відео

Вацко побажав росіянам залишитися без футболу

Український коментатор, як і решта вболівальників, не стримував емоцій через хакерську атаку окупантів. Вацко побажав росіянам, щоб вони назавжди залишилися без футболу.

Відео промови Вацка в ефірі матчу Уельс – Україна

Україна поступається валлійцям

Збірна Росії через агресію проти України відсторонена від футбольних змагань під егідою УЄФА та ФІФА, тому 100% не зіграє на ЧС-2022 у Катарі.

Натомість українська збірна пройшла важкий відбірковий цикл, за підсумками якого посіла друге місце в групі з чемпіонами світу французами.

Команда Олександра Петракова вийшла у раунд плей-офф, який наші гравці мали зіграти у березні. Та через війну матч України проти Шотландії перенесли на 1 червня і "синьо-жовті" здобули перемогу 1:3.

До речі Перемога над Уельсом стане найкращим подарунком для ЗСУ, – Вернидуб про матч України

У фіналі кваліфікації за путівку на ЧС-2022 Україна зустрічається з Уельсом. Після першого тайму наша команда поступалася 1:0 через гол Гарета Бейла.

Зауважимо, що збірна України тільки одного разу виступала на чемпіонаті світу у 2006 році в Німеччині. Тоді команда під орудою Олега Блохіна дійшла до 1/4 фіналу, в якій поступилася майбутнім чемпіонам італійцям.

Дізнайтесь більше – збірна України перемогла у матчі з Шотландією: дивіться відео