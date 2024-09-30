Для українців на ТОТ запустили безкоштовний VPN та безпечний браузер: як завантажити

Для громадян України в окупації запустили важливий сервіс "Ти в Україні". Він включає безкоштовний якісний VPN та спеціальний браузер.

Окрім цього "Ти в Україні" передбачає сайт з корисними порадами та інструкціями щодо безпеки і спротиву. Сервіс створили фахівці з руху опору "Жовта стрічка" спільно з Dovidka.info.

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Сервіс "Ти в Україні" для ТОТ

Цей сервіс допоможе жителям ТОТ залишатися на зв’язку з Україною, навіть якщо окупанти спробують остаточно ізолювати інтернет чи заблокувати українські сайти,

– зазначає рух "Жовта стрічка".

Повідомляється, що на сайті можна отримати доступ до VPN, що дозволить дивитися український Youtube та читати правдиву новини попри російські блокування і стеження російських інтернет-провайдерів

Як скористатися сервісом з безкоштовним VPN та браузером:

Перейдіть на сайт "Ти в Україні" за посиланням. Заповніть коротку форму Дочекайтеся підтвердження та отримайте інструкції з підключення до VPN і безпечного браузера, який працює на окупованих територіях.

На сайті також можна знайти відповіді на питання, що робити якщо ворог змушує воювати, якщо вас зупинили росіяни та як приховати сліди передачі данних про окупантів через чат-бот.

У русі опору закликали поширити цей пост у чатах сусідів, ВПО, та родичів на окупованих територіях. Важливо, що сервіс доступний лише для тих, хто перебуває на ТОТ.