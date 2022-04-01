Серйозна шкода здоров'ю, – Ємельяненко сказав, що чекає на окупантів, які рили окопи в ЧАЕС

У Чорнобильській зоні безпечно перебувати, якщо дотримуватись правил радіаційної безпеки. Зокрема мовиться про те, що не можна нічого торкатись, а також нічого не рити. Однак росіяни цих правил не дотрималися.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Ярослав Ємельяненко – член громради Держагентства з управління зоною відчуження. Він пояснив, що усі радіонукліди, які висипались на територію Чорнобильської зони, поступово входять у землю все глибше.

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Радіоактивні речовини, що потрапляють у землі, нікуди поки не зникли. Рівень їхньої радіоактивності дещо знизився. Однак у випадку, якщо у Чорнобильській зоні копати ґрунт або пересуватись на важкій військові техніці, це вивільняє стабілізовані радіонукліди.

Як пояснив Ємельяненко, крім опромінення, люди вдихають радіоактивний пил. Коли він потрапляє всередину організму, починають діяти альфа- та бета-частинки, які не пропускає людська шкіра.

При потраплянні на внутрішні органи цих частинок це призводить до онкології та інших проблем зі здоров'ям. Все, що вони там робили, контактували із землею, рили – вони нанесли дуже велику шкоду,

– наголосив фахівець.

Він додав, що це вчергове довело: командуванню російської армії абсолютно начхати на своїх бійців.

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