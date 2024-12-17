У боях на Куп'янському напрямку загинув сержант з Рівного: у загиблиго залишилась донька

У Харківській області загинув військовий Іван Добреля. За час служби сержанта ЗСУ було поранено та, попри це, він все одно повернувся на фронт.

У лютому мало виповнитися два роки з часу того, як Іван пішов боронити свободу України, передає 24 Канал з посиланням на Рівненську міську раду.

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Що відомо про Івана Добрелю

Іван Добреля народився 12 жовтня 1986 року в Рівному. Закінчив місцевий ліцей №11 і відслужив строкову службу в армії. Протягом останніх років працював водієм таксі.

38-річний український воїн загинув 11 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку. У загиблого залишились дружина, донька та сестра.

Іван був справжнім, надзвичайно добрим та люблячим – він повністю відповідав своєму прізвищу. Турботливий тато – разом виховували 11-річну донечку – дбав про сім'ю. Усе, що можна було отримати від нього доброго, я отримала, а тепер все це добре у нас забрали,

– каже дружина загиблого Тетяна.

За час служби сержант ЗСУ іван Добреля отримав чимало нагород, зокрема, відзнаку міністра оборони України "За зразкову службу" та почесний нагрудний знак "Відзнака командира 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого".

Прощання з героєм відбулося 16 грудня на майдані Незалежності в Рівному. Заупокійну службу провели у Свято-Покровському соборі. Поховали Івана Добрелю на кладовищі "Нове".