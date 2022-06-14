Сестрі поранило голову, в нозі мами – дірка: Єгор із Маріуполя показав свій щоденник

Єгору Кравцову – 8 років. Хлопчик поділився уривками зі свого щоденника. Його Єгор вів, перебуваючи у Маріуполі.

Хлопчик зачитав уривок. У ньому мовиться, що у Єгора була рана на спині та вирвана шкіра. Сестрі – розсікло голову. У мами була дірка у нозі.

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У мене – рана на спині. Вирвана шкіра. У сестри – поранення голови. У мами – дірка у нозі,

– згадує хлопчик.

Зараз Єгор багато малює: рідних та місто.

Сім'я виїхала на 100 день війни

Сім'я Єгора нарешті змогла вибратися з окупації на 100 день війни. Мама Олена, бабуся Тетяна та двоє дітей Єгор і Вероніка виїхали до Запоріжжя. Олена розповіла, що евакуюватися було дуже важко. Сім'я намагалася виїхати місяць. Було дуже важко знайти перевізника.

Окрім того, сім'я хлопчика не хотіла проходити так звану "фільтрацію". Водночас без неї можна було доїхати лише до Мангуша. Далі людей російські загарбники не пускали.

На "фільтрацію" окупанти змушують чекати місяць або навіть більше. Загалом у записі було 7600 прізвищ. Тим часом за один день пройти "фільтрацію" вдавалося 40 людям.

"Зараз стан заспокоєння. У душі – просто мир, це не передати. Там – постійна напруга, ти не знаєш, що буде. А тут – просто спокій, радість", – зізналася Олена.

Що відомо про Маріупольський щоденник Єгора

Маріупольський щоденник Єгора шокував весь світ. Хлопчик, перебуваючи у Маріуполі, описував побачене та пережите пекло.

"У мене померли дві собаки, бабуся Галя та улюблене місто Маріуполь", – ця фраза Єгора вразила та розчулила людей у різних куточках світу.

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