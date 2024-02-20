Буткемп анонсував на своїй сторінці у Facebook Сергій Токарєв – IT-підприємець та інвестор, співзасновник технологічної компанії Roosh та SET University. У своєму дописі бізнесмен окреслив проблему, з якою стикаються жінки-лідерки в Україні, зазначає 24 Канал.

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Мета буткемпу – допомогти стартапам, заснованим жінками

"Кількість жінок у радах директорів FTSE 350 минулого року становила 41 відсоток, порівняно з 9,5 відсотка у 2011 році. Я особисто бачу зростання кількості жінок-фаундерок та лідерок у всьому світі. Але, на жаль, в Україні все ще існує "скляна стеля", як для тих, хто рухається кар'єрними сходами, так і для тих, хто розпочав свою справу", – зазначив Токарєв.

Основна мета буткемпу WE.Brave – допомогти стартапам, у яких жінки є серед засновників або ж складають 70 відсотків core-команди, розробити успішні ІТ-продукти, які будуть конкурентними глобально. Завдяки програмі українки зможуть оптимізувати власний бізнес, створити нові робочі місця та сплачувати податки, що особливо важливо під час війни.

Під час навчання учасники зможуть отримати необхідну експертизу та доступ до міжнародного нетворку. А найкращі стартапи отримають додатковий бюджет у розмірі 6 500 доларів на консалтинг для розвитку бізнесу.

Уявіть собі: два тижні абсолютно безкоштовного насиченого навчання, наповненого крутими лекціями та менторськими сесіями, щоб прискорити розробку продуктів. Крім того, три найкращі проєкти отримають додатковий бюджет на першокласний консалтинг та менторство, щоб далі просувати свій бізнес,

– написала в Linkedin президентка SET University Ірина Вольницька.

"Все більше українських жінок прагнуть започаткувати власний бізнес, і ініціатива SET University – це можливість для них отримати практичні знання та навички для успішного старту власної справи у технологічному бізнесі. Завдяки програмі WE.Brave десятки жінок зможуть розпочати бізнес, створити робочі місця та сплачувати податки, що так важливо під час війни. Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" системно підтримує розвиток жіночого підприємництва й такі освітні програми допомагають розкривати потужний потенціал українських жінок, які дедалі більше займають лідерські позиції у бізнесі та зміцнюють економіку своєї держави", – коментує Олеся Залуська, керівник Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Серед вимог для проєктів-учасників:

проєкт має бути, як мінімум, на стадії розробки. Перевагою буде робочий MVP чи досвід отримання фінансування;

учасники мають володіти англійською мовою на рівні Upper-Intermediate чи вище;

команда має бути націлена розвивати стартап після буткемпу: працювати над залученням інвестицій, створенням нових робочих місць та монетизацією.

Подати заявку на участь в WE.Brave можна до 25 лютого включно за посиланням.

Буткемп проходитиме з 11 по 22 березня. Згідно з розкладом, навчання займатиме близько шести годин щодня, за винятком вихідних. Усі активності проходитимуть в онлайн-форматі, тому доєднатися до буткемпу можна буде з будь-якого місця.

Учасники програми поглиблять свої знання у таких темах, як розробка MVP, аналіз ринку, фінансове планування, основи брендингу, побудова бізнес-, маркетинг- та сейлз-стратегій, менеджмент команди, фандрейзинг, пітчинг та комунікація з інвесторами.

Менторами WE.Brave стануть топові українські та міжнародні експерти. Більше інформації про програму та спікерів можна знайти на сайті SET University.

SET University – український навчальний заклад, заснований IT-підприємцем Сергієм Токарєвим і Київською школою економіки, який надає вищу освіту майбутнім лідерам технологічної індустрії. SET University поєднує сучасний підхід до освіти з фокусом на технологіях та підприємництві. Від початку війни команда SET зосередилася на доступності актуальної ІТ-освіти для всіх українців, підтримці стартапів і гуманітарній допомозі.

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує український бізнес з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає розбудовувати спрощений та прозорий бізнес-клімат, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.