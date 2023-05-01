Відвідувач музею у Сеулі з'їв твір сучасного художника: вартість інсталяції 120 тисяч доларів

Студент з Південної Кореї з'їв банан, який був частиною інсталяції художника Мауріціо Каттелана. Цей банан оцінюють у 120 тисяч доларів.

Концептуальний твір художника Мауріціо Каттелана під назвою "Комедіант" складається зі стиглого банана, прикріпленого скотчем до стіни. Проте корейський студент його з'їв.

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Банан "Комедіант" є частиною виставки Каттелана "МИ", яку демонструють у Сеульському музеї мистецтв Leeum. Вартість інсталяції оцінюють у 120 тисяч доларів. Проте студент мистецтва Но Хуін Су з'їв його та ще й приклеїв шкірку до стіни. Пізніше музей прикріпив новий банан на те саме місце.

Коли Но почав їсти, в приміщенні запала тиша

На відео, опублікованому в інтернеті, можна почути крики "Вибачте", коли Но знімає банан зі стіни. Він нічого не відповів та почав їсти, після чого в кімнаті запала тиша. Потім юнак приклеїв шкірку до стіни, попозував для фото і й пішов геть.

Пізніше Но заявив місцевим ЗМІ, що сприймає роботу Каттелана як протест проти авторитета.

Хіба не може бути ще одного протесту проти протесту. Пошкодження витвору мистецтва також можна розглядати як витвір мистецтва, я подумав, що це було б цікаво... Хіба його не приклеїли там, щоб його з'їли?,

– сказав студент Сеульського національного університету KBS.

Чи платитиме студент за збитки

Коли про інцидент розповіли автору твору, він відповів: "Проблеми немає". Банан швидко замінили. Музей не буде вимагати у студента відшкодування збитків.

До слова, це не перший випадок, коли банан з твору Мауріціо Каттелана з'їдає відвідувач виставки.