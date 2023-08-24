У Севастополі біля бухти дуже гучно: місцеві пабліки пишуть, що пролунало кілька вибухів

У тимчасово окупованому Севастополі вкрай неспокійно ввечері 24 серпня. Відомо, що там пролунало відразу кілька гучних вибухів.

Отже, близько 21:00 місцеві пабліки почали рясніти повідомленнями. У них йшлося про те, що у Севастополі пролунало кілька вибухів.

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Нарахували спочатку 5 вибухів

Кажуть також, що сильні "хлопкі" чули у Гагарінському районі. Крім того, бідкаються на те, що один із них був "очінь длітєльним".

А ще розповідають, що два потужні вибухи пролунали у "Камишах". Так у народі називають Комишову бухту. Теж скаржаться, що було дуже гучно.

Уже ближче 21:10 нарахували не 5 "хлопків", а цілих 7. В інших пабліках розповідають, що вибухів насправді було 10.



У пабліках істерика через вибухи у Севастополі / Скриншот



Вибухи чули у районі Комишової бухти / Скриншот

Звуки вибухів зняли на камеру: дивіться відео

"Влада" поспішає заспокоїти людей

Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв опублікував допис. У ньому він наголосив, що "гучні звуки у Севастополі – це військові проводять навчальні стрільби на полігоні у Козачій бухті, зокрема з ручних гранатометів".

Мовляв, звук можуть чути у різних районах у залежності від того, куди віє вітер. Що стосується тих так званих тренувань, то вони триватимуть до 23:00. Запевняє, що у місті все спокійно.

Окупантам слід затямити, що на півострові Крим вони зайві. Його наші захисники неодмінно звільнять. І це лише питання часу.

Чого бракує для звільнення Криму

На це питанні відповів глава ГУР МО Кирило Буданов. Якщо раніше йшлося про те, що звільнення відбуватиметься дипломатичним шляхом, то зараз ні в кого немає жодних сумнівів. Півострів повернуть додому після бойових дій.

Є багато ще різних варіантів повернення Криму. Але без військових, бойових дій неможливо. Як я казав, усі ці роки. Це моя позиція дуже давно,

– заявив глава ГУР.

Правда, Кирило Буданов зауважив, що Крим звільнятимуть у "комбінований спосіб". При цьому він вирішив обмежитися лише цими словами, уникнувши будь-яких деталей.

Звернімо увагу, що спецпризначенці в особливий спосіб привітали Україну з Днем Незалежності. Для цього вони провели "нечувану" операцію в Криму. Підрозділ ГУР "Артан" висадився поблизу Оленівки та Маяка. Наші розвідники почали бій з окупантами. Без втрат вони ліквідували техніку ворога та особовий склад. І залишили загарбникам на згадку прапор України.