Російський флот зникає: агенти "Атеш" фіксують порожні бухти у Севастополі

Стрілецька бухта в окупованому Севастополі майже спорожніла. Залишки російського флоту намагаються перемістити та сховати.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Яка ситуація із російськими кораблями в Севастополі

Агенти "Атеш" повідомили, що продовжують фіксувати переміщення залишків російського флоту в Стрілецькій бухті Севастополя.

Останнім часом бухта практично пустує і використовується для стоянки буксирних суден і невеликих патрульних катерів,

– йдеться у повідомленні.

Агенти додають, що дедалі очевиднішою стає "деградація окупаційного флоту". За їх словами, раніше в Стрілецькій бухті перебувала велика кількість бойових суден, однак зараз вона пустує.

У Севастополі майже не залишилося бойових кораблів / Фото "Атеш"

Втім, періодично там проходять навчання розрахунків протидиверсійної оборони. Водночас бойові кораблі, які все ще залишилися в Севастополі і можуть стати ціллю для Сил оборони, переміщують і намагаються сховати.

Нагадаємо, нещодавно фахівці "Кібер-Атеш" отримали доступ до засекречених документів Чорноморського флоту Росії. Вони містять графіки виходів, зміни екіпажів, маршрути та персональні дані командирів.