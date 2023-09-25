У страху очі великі: у Севастополі хочуть запустити систему оповіщення про тривогу

Російські загарбники розуміють, що безпечно на півострові вже не буде. Тож, у Севастополі вирішили нарешті запустити систему оповіщення про тривогу. Тепер у страху очі будуть ще більшими.

Власне, місцевий так званий губернатор Развожаєв вирішив, що пора сповіщати мешканців про можливу загрозу. Так, у Севастополі окупанти чутимуть не лише "бавовну", а й завивання сирен ледь не на щоденній основі.

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Будуть три види оповіщень

У момент отримання сигналу є від 30 до 50 хвилин, щоб спокійно виконати всі дії щодо вжиття заходів для забезпечення особистої безпеки (пройти в укриття або залишитися вдома, дотримуючись інструкції),

– каже Развожаєв.

Каже, що після отримання сигналу від військових про загрозу з неба, особисто віддаватиме команду про повітряну тривогу. Самих видів оповіщення буде три: запуск сирен і гучномовців, перехоплення федеральних каналів, а також сигнал тривоги запускатимуть по регіональних ЗМІ "з невеликим люфтом за часом після запуску сирен".

Російський воєнкор Алєксандр Коц у захваті від запровадження повітряних тривог. Мовляв, їх мають оголошувати також в інших регіонах, які регулярно піддаються атакам. Каже, що мешканців потрібно попереджати про ракетні удари.

Доручив розібратися з укриттями

Також Развожаєв вирішив взятися за укриття. Мовляв, окупантам потрібно розуміти, куди вони можуть піти, щоб перечекати атаку. Так званий губернатор наказав, щоб роботу з укриттями провели з кожним будинком. Навіть тими, в яких відсутні підвали.

Підвал в одному з будинків у Севастополі перетворили на звалище: дивіться відео

Як показує практика, ворог атакує військові об'єкти. Проте, є робота ППО. Згадаймо ситуацію зі збитою ракетою, уламки якої впали біля театру Луначарського: у нас місто військове, військових частин розташовано дуже багато,

– зазначив він.

Звернімо увагу на те, що сам Развожаєв підтверджує, що атаки здійснюються винятково по військових об'єктах. Утім, дійсно, росіяни перетворили Севастополь на одну суцільну військову базу.

За словами Развожаєва, особливо готовими потрібно бути мешканцям у Гагарінському, Нахімовському та Ленінському районах.

Зауважимо, що істерія навколо повітряної тривоги і укриттів не випадкова. Окупанти б'ють на сполох після того, як 22 вересня сталася успішна атака по штабу флоту.