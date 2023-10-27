У Севастополі міг підірватися російський катер "Владимир Козицкий"
В окупованому Севастополі, ймовірно, підірвався великий гідрографічний катер "Владимир Козицкий". Цей катер призначений для пошуку морських мін.
Інформацію про підрив російського катера поширюють у мережі, однак офіційного підтвердження немає. 24 Канал намагається дізнатися деталі.
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Катер, ймовірно, підірвався на зовнішньому рейді
У мережі пишуть, що корабель нібито раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти. Перед цим судно повільно "нарізало кола" в попередні кілька днів.
Повідомляють, що з машинного відділення пішов дим. До корабля підігнали буксир і відтягнули його в бік Стрілецької бухти.
Слід зазначити, що не так давно в мережі повідомляли, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державін". Як у випадку з катером "Владимир Козицкий", тоді теж повідомлялося про підрив на міні.
Але виявилося, що корабель "Павел Державін" не підірвався. СБУ разом з ВМС атакували носій крилатих ракет "Буян" та "Павел Державін".
Обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.
Що відомо про катер "Владимир Козицкий"
- Завдання цього розвідувального гідрографічного протимінного корабля проєкту 23040Г "Володимир Козицький" – пошук морських мін на дні.
- Як писав "Мілітарний", катер призначений для високоточного знімання рельєфу дна й обстеження навігаційних небезпек на глибинах до 400 метрів, а також зйомки рельєфу дна однопроменевим ехолотом на глибинах до 2000 метрів.
- Катер здатен доставляти особовий склад, проводити рятувальні й пошукові операції, лоцманські проводки підводних човнів і великотоннажних кораблів.
- Катер має високу енергооснащеність, що дозволяє працювати на зовнішніх рейдах, а також з віддаленням від місць базування до 50 миль.
- Для підвищення маневреності катер обладнаний двовальною установкою з гвинтами фіксованого кроку, носовим підрулюючим пристроєм і здатний рухатися на малих ходах 4 – 6 вузлів необмежений час.
- Судно оснащене двома дизельними двигунами потужністю по 248 кВт, що дає змогу розвивати швидкість до 13 вузлів.
- У середині грудня 2019 року "Владимир Козицкий", побудований на підприємстві "Нижегородский теплоход", прибув до окупованого українського Севастополя для проведення випробувань.