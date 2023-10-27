У Севастополі міг підірватися російський катер "Владимир Козицкий"

В окупованому Севастополі, ймовірно, підірвався великий гідрографічний катер "Владимир Козицкий". Цей катер призначений для пошуку морських мін.

Інформацію про підрив російського катера поширюють у мережі, однак офіційного підтвердження немає. 24 Канал намагається дізнатися деталі.

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Катер, ймовірно, підірвався на зовнішньому рейді

У мережі пишуть, що корабель нібито раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти. Перед цим судно повільно "нарізало кола" в попередні кілька днів.

Повідомляють, що з машинного відділення пішов дим. До корабля підігнали буксир і відтягнули його в бік Стрілецької бухти.

Слід зазначити, що не так давно в мережі повідомляли, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державін". Як у випадку з катером "Владимир Козицкий", тоді теж повідомлялося про підрив на міні.

Але виявилося, що корабель "Павел Державін" не підірвався. СБУ разом з ВМС атакували носій крилатих ракет "Буян" та "Павел Державін".

Обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

Що відомо про катер "Владимир Козицкий"