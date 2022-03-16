У Севастополі окупанти затримали чоловіка, який побив ветерана ФСБ за літеру Z на машині

В окупованому Криму місцевий житель відлупцював ветерана ФСБ за літеру Z на автівці. Звісно, правоохоронні органи агресора знайшли чоловіка та вже "шиють" проти нього справу.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на міністерство внутрішніх справ держави-агресорки. Інцидент стався у продуктовому магазині.

Тим часом На тлі війни окупанти переслідують правозахисників у Криму

Чоловік дав ляпаса за кривавий знак Z на машині

Кримчанина, якого обурила літера Z, затримали у Севастополі. Звісно, російські медіа наголошують на начебто "жахливому" злочині – 36-річний чоловік побив 70-річного. Проте про криваве значення Z для мільйонів українців, певна річ, не зазначили.

До того й виявилось, що прихильник політики Путіна і того, що він чинить в Україні, є ветераном Федеральної служби безпеки Росії. У незгідного зі "свастикою по-російськи" вже провели обшуки. У міністерстві внутрішніх справ Росії кажуть, що на основі зібраних матеріалів будуть ухвалювати рішення щодо справи.

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