У Севастополі перекрили вулиці біля окупаційного "парламенту" через невідомий предмет під авто

У центрі Севастополя перекрили вулиці. Заходи безпеки ввели через те, що на одному з автомобілів виявлено прикріплений пакунок. До площі Нахімова приїхали машини Росгвардії, пожежники та швидкі.

У зв'язку із цим громадський транспорт змінює схему руху. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на місцеві телеграм-канали та російські офіційні відомства.

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У Севастополі виявлено підозрілий предмет під авто

Як повідомляють у ЗМІ, біля будівлі "законодавчих зборів" тимчасово окупованого Севастополя, знайшли згорток, що прикріплений під автомобілем Range Rover. Місце поруч з будівлею оточили поліцейські. Тривають заходи для попередження можливого теракту.

На місці працюють екстрені служби та вибухотехніки.

Будівлю в Севастополі оточили через небезпеку: дивіться відео

Підозрюється, що до днища авто могли прикріпити вибухівку.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що автомобіль, ймовірно, належить колишньому командиру українського "Беркута", який розганяв Майдан, Сєргєю Колбіну. Він з 2004 по 2016 рік командував спецпідрозділом МВС України "Беркут". Під час Євромайдану правоохоронці під його кервіництвом застосували табельну вогнепальну зброю, спецзасоби та фізичне насильство проти учасників акції протесту. Після втечі до Росії Сєргєй Колбін був обраний сенатором Ради Федерації.

В Україні йому пред'явлено звинувачення у держзраді за перехід на службу до армії Росії. У 2022 році Колбін також підтримав перехід до відповідності Росією окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.



Сєргєй Колбін, яку може належати авто / Фото з росЗМІ

У Севастополі виявили підозрілий предмет під авто: відео