У Севастополі пролунали вибухи: окупанти бідкаються на ракетну небезпеку

У Севастополі вдень 21 січня оголосили повітряну тривогу. Окупанти заявили про ракетну небезпеку.

Місцеві жителі стверджують, що чули щонайменше 3 вибухи. Росіяни традиційно розповідають про "успішне відбиття атаки", передає 24 Канал.

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Окупанти заявили про ракетну небезпеку

У тимчасово окупованому Севастополі 21 січня о 12:03 оголосили повітряну тривогу. Росіяни заявили, що існує "ракетна небезпека". Через це традиційно перекрили Кримський міст та зупинили роботу громадського транспорту.

За кілька хвилин в районі Севастопольської бухти почав виднітися дим, однак так званий "губернатор" Міхаіл Развожаєв заявив, що це "військові використовують табельні засоби маскування".

Близько о 12:38 у Севастополі пролунав вибух, за кілька хвилин – ще два "хлопка". Окупанти вже встигли заявити про "відбиття атаки". Щоправда, російські пропагандисти, вочевидь, не визначилися, де ж саме збивають ракети. Одні пропагандистські ресурси стверджують, що "пе-ве-о" буцімто працювала над акваторією Чорного моря, інші – що в районі тимчасово окупованого Генічеська на Херсонщині.