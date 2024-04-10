У Севастополі тривога: окупанти перекрили Кримський міст і "збивають" ракети

В тимчасово окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Кримський міст перекрито, адже росіяни заявили, що працює славнозвісна ППО.

Про тривогу повідомили моніторингові канали близько 9:15 ранку 10 квітня. У мережі також повідомляли про пуски ракет "Нептун" і нібито збиття трьох цілей.

Дивіться також Над Севастополем збили ціль, що низько летіла: в міноборони Росії кажуть – "Нептун"

Росіянам довелось закрати незаконно побудований Кримський міст.

У телеграм-каналах очевидці повідомляють, що чули вибухи, зокрема, над Чорним морем.

Крім того, за даними місцевих каналів, пуски ракет зафіксовано з двох авіаносіїв та з наземної станції аеродрому Шкільний.

Трохи раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив про знищення у Криму російського корабельного багатофункціонального вертольота Ка-27.

До слова, вчора росіяни у Криму теж лунали вибухи. Російське міноборони заявляло, що нібито було збито ракету "Нептун".