В Севастополі усі розуміють, хто загинув, – Казарін про потоплений екіпаж "Москви"
Севастополь – це не дуже велике місто із населенням у 400 тисяч людей. На крейсері "Москва" – 500 людей. Тож у місті чудово знають і розуміють, хто саме загинув.
Про це в ефірі 24 каналу сказав блогер, журналіст Павло Казарін. І наголосив, що втрата "Москви" – не лише поразка флоту, це дуже символічна поразка.
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Тож, за його словами, оскільки Севастополь – не місто-мільйонник, а у кожного, хто служив на кораблі були друзі та родичі, то очевидно, що про реальні втрати там відомо.
У Севастополі всі розуміють, хто загинув, а хто – ні,
– наголосив Казарін.
І додав, що так само знають, хто зник безвісти.Довідка. Станом на 1 січня 2014 року чисельність населення Севастополі становила 393 тисяч людей. Станом на 1 січня 2020 року російська статистика відзначала, що в місті офіційно проживає 450 тисяч людей. Однак реальні цифри під час окупації зросли не на 15%, а майже на 80%.
Друга поразка
А той факт, що Росія не оголошує ані трауру щодо крейсеру "Москва", ані взагалі не доповідає про втрати й не розповідає, що сталося – це є другою символічною поразкою. Перша – той факт, що флагман загинув узагалі. Цього не хоче визнавати російська влада.
"Москва" затонула: коротко
- "Москву" знищили ЗСУ. Це – велика перемога України.
- Російський крейсер потопила українська ракета "Нептун".
- Мати вцілілого матроса з "Москви" розповіла, що загалом на борту крейсера перебували близько 510 людей. За словами жінки, син повідомив їй про щонайменше 40 загиблих.
- В ОП заявили, що після затоплення "Москви" у росіян настала моральна катастрофа. Вони раптом усвідомили, що не є недоторканою нацією.