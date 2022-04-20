В Севастополі усі розуміють, хто загинув, – Казарін про потоплений екіпаж "Москви"

Севастополь – це не дуже велике місто із населенням у 400 тисяч людей. На крейсері "Москва" – 500 людей. Тож у місті чудово знають і розуміють, хто саме загинув.

Про це в ефірі 24 каналу сказав блогер, журналіст Павло Казарін. І наголосив, що втрата "Москви" – не лише поразка флоту, це дуже символічна поразка.

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Тож, за його словами, оскільки Севастополь – не місто-мільйонник, а у кожного, хто служив на кораблі були друзі та родичі, то очевидно, що про реальні втрати там відомо.

У Севастополі всі розуміють, хто загинув, а хто – ні,

– наголосив Казарін.

І додав, що так само знають, хто зник безвісти.

Друга поразка

Станом на 1 січня 2014 року чисельність населення Севастополі становила 393 тисяч людей. Станом на 1 січня 2020 року російська статистика відзначала, що в місті офіційно проживає 450 тисяч людей. Однак реальні цифри під час окупації зросли не на 15%, а майже на 80%.

А той факт, що Росія не оголошує ані трауру щодо крейсеру "Москва", ані взагалі не доповідає про втрати й не розповідає, що сталося – це є другою символічною поразкою. Перша – той факт, що флагман загинув узагалі. Цього не хоче визнавати російська влада.

"Москва" затонула: коротко