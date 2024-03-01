У Севастополі їдуть швидкі після серії вибухів: партизани заявляють про приліт
Вдень 1 березня на території тимчасово окупованого Криму пролунали гучні вибухи. Повідомляється, що наразі у Севастополі їдуть автомобілі швидкої допомоги.
Інформацію щодо руху карет швидкої допомоги у Севастополі повідомили партизани руху "Атеш". Ймовірно, причиною став "приліт"
Дивіться також Життя нічого не вчить: росіяни перекинули в Севастополь черговий ВДК
Партизани повідомляють про влучання
Місцеві телеграм-канали повідомляють про щонайменше одне влучання. За попередньою інформацією, приліт був по військовій базі у Гвардійському.
Швидкі в Севастополі кудись їдуть. Точно немає прильотів?
– мовиться у повідомленні руху "Атеш".
Станом на зараз рух карет швидкої допомоги у місті не припиняється. Водночас у Севастополі фіксують перебої у роботі мобільного інтернету.
Зауважте! Агенти партизанського руху "Атеш" 23 лютого оприлюднили інформацію, що у Гвардійському було знайдено місце розташування військової техніки. Повідомлялося про КамАЗи, артилерійські тягачі та установки "Мста-Б".
За даними партизанів, усі ці засоби повинні були використати для перекидання особового складу та самих артилерійських установок на Херсонський напрямок.
У Криму вибухи прогриміли одразу в кількох містах: що відомо
- Вдень 1 березня близько 14:37 росіяни повідомили про загрозу ракетної атаки на Крим. Окупанти заявляють про роботу ППО у багатьох регіонах півострова – зокрема, у Севастополі, Сімферополі, в районі Євпаторії й в Сакському районі.
- За словами пропагандистів, Крим атакують ракетами Storm Shadow – окупанти вже класично звітують про "успішну роботу" ППО. За їх словами, нібито вдалося збити вже 10 ракет, що летіли на півострів.
- Водночас ЗМІ пишуть, що принаймні один приліт був – по військовій базі у Гвардійському. Окрім цього, зазначається й про влучання в Севастополі та в Сакському районі.
- Очільник окупаційної влади в Севастополі традиційно повідомив, що все гаразд і ніяких влучань не було. Однак щодо цього є великі сумніви – наразі лишається очікувати на деталі атаки від Збройних Сил.
- Російські моніторингові пабліки зазначають, що настільки масштабної атаки на Крим, як сьогодні, не було вже давно.