У Севастополі їдуть швидкі після серії вибухів: партизани заявляють про приліт

Вдень 1 березня на території тимчасово окупованого Криму пролунали гучні вибухи. Повідомляється, що наразі у Севастополі їдуть автомобілі швидкої допомоги.

Інформацію щодо руху карет швидкої допомоги у Севастополі повідомили партизани руху "Атеш". Ймовірно, причиною став "приліт"

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Партизани повідомляють про влучання

Місцеві телеграм-канали повідомляють про щонайменше одне влучання. За попередньою інформацією, приліт був по військовій базі у Гвардійському.

Швидкі в Севастополі кудись їдуть. Точно немає прильотів?

– мовиться у повідомленні руху "Атеш".

Станом на зараз рух карет швидкої допомоги у місті не припиняється. Водночас у Севастополі фіксують перебої у роботі мобільного інтернету.

Зауважте! Агенти партизанського руху "Атеш" 23 лютого оприлюднили інформацію, що у Гвардійському було знайдено місце розташування військової техніки. Повідомлялося про КамАЗи, артилерійські тягачі та установки "Мста-Б".

За даними партизанів, усі ці засоби повинні були використати для перекидання особового складу та самих артилерійських установок на Херсонський напрямок.

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