У межах кінофестивалю "Золотий витязь" у Севастополі стався зрив показу пропагандистського фільму "Ополченочка". Замість нього там почали показ стрічки про українських військових.

Про зрив фільму повідомив його продюсер, бойовик так званої "ЛНР" Роман Разум, який був присутній на показі.

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У Севастополі стався зрив показу фільму "Ополченочка"

На відео, опублікованому в ютубі, помітно, що фільм "Ополченочка" не змогли запустити в севастопольському кінотеатрі "Москва".

Після цього Разум заявив, що трапилася "диверсія". За його словами, "замість фільму "ЛНР" демонстрували картину про героїв АТО". Однак проросійський продюсер не вказав назву українського фільму.

У результаті "Ополченочку" показати бойовикам так і не вдалося.

Разум також поскаржився, що організатори фестивалю не оплатили проїзд з Луганська і проживання в Севастополі. Ще йому не сподобалося, що фестиваль не взяв "Ополченочку" в конкурсну програму.

Реакція організаторів фестивалю

Організатори кінофестивалю повідомили у фейсбуці, що фільм "Ополченочка" мають продемонструвати 25 травня в севастопольському кінотеатрі "Моряк". Причини зриву показу не уточнили.

Фільм "Ополченочка": що про нього відомо

Пропагандистську стрічку зняла кінокомпанія "Лугафільм" за участі "міністерств і народної міліції ЛНР".

Прем'єра фільму відбулася в травні 2019 року.

У ньому у ролі самої себе знялася експрокурорка окупованого Криму, а тепер депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська.

У Севастополі зірвали показ пропагандистської "Ополченочки": відео