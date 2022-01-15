У Севастопольській бригаді тактичної авіації вчилися повітряних боїв на МіГ-29: видовищне відео

15 січня 2022 , 16:35
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Джерело:

Армія.Inform

На фоні загрози повномасштабної російської агресії в Україні відпрацьовують навички протиповітряної оборони. Зокрема в Севастопольській бригаді тактичної авіації імені Олександра Покришкіна стартували командирські польоти.

Командирські польоти стали першими навчаннями Севастопольської бригади тактичної авіації у 2022 році. До них долучилися як члени команди, так і представники вищих ланок.

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Як проходять навчання

Під час навчань учасники відпрацьовують парні польоти на малих висотах та повітряний бій з ударними літаками. Командування бригади відзначає, що метою навчань є формування й удосконалення інструкторсько-методичних умінь і навичок керівного льотного складу.

Крім навчань у звичайних умовах, планують відпрацьовувати також бої у складних умовах – уночі та при погіршенні погоди. Також учасники тренувань навчатимуться вести одиночні та групові бої на винищувачах МіГ-29.

Командирські польоти Севастопольської бригади тактичної авіації: видовищне відео

 

Що відомо про МіГ-29


МіГ-29 – багатоцільний винищувач, який перебуває на озброєнні у низки країн світу. Створений ще у 1977 році. На озброєнні в України є близько 120 одиниць, дислокація яких в основному на 3 базах: на Київщині, в Івано-Франківську та в Луцьку.

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Автор: Іван Магуряк