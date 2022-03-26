З Северинівки на Київщині евакуювали 300 людей гуманітарним коридором
26 березня 2022 , 17:29Читать новость на русском
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
На Київщині сьогодні спрацювали гуманітарні коридори. Зокрема, вдалося евакуювати 300 людей із Северинівки до Білогородки.
До Білогородки вже прибули 5 автобусів та понад 20 приватних автомобілів з евакуйованими людьми.
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Наразі людям надається медична та інша необхідна допомога.
Охочих людей евакуювали з Северинівки на Київщині / Фото Кирила Тимошенка
Раніше омбудсменка Людмила Денісова оголосила про відкриття гуманітарних коридорів 26 березня у Київській області.
Маршрути гуманітарних коридорів на Київщині:
- Фастів – Фастівець – Клехівка – Митниця – траса м-05 – Калинівка – Плесецьке (сільрада вулиця Центральна, 57, село Плесецьке).
- Білогородка – Петрушки – Шпитьки – Мрія – Любимівка – Березівка – Северинівка (вулиця Івана Мазепи 20, село Северинівка).
- Біла Церква – Фастів – Хомутець – Брусилів – Ставище – Небелиця – Юрів – Червона Слобода (торговий центр, вулиця Лесі Українки, 46, Червона Слобода).
- Біла Церква – Фастів – Брусилів – Кочерів – Біла Криниця – Пісківка – Бородянка (вулиця Центральна 331, Бородянка).
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