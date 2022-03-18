Після Литви та Естонії: Сейм Латвії підтримав закриття неба над Україною

Однією з держав, які підтримали запровадження безпілотної зони над Україною, стала Латвія. Відповідне рішення ухвалив Сейм країни 17 березня.

Напередодні аналогічну підтримку закриття неба висловили в Литві та Естонії. Це є яскравою демонстрацією підтримки нашого народу в боротьбі з кремлівськими загарбниками.

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Це важливо для збереження життів

Слід зауважити, що Сейм Латвії ухвалив рішення одноголосною. Парламентарі закликали всі держави-члени ООН негайних зробити все створення безполітної зони.

Адже це найефективніший спосіб захисту людських життів. Окрім цього, такий крок дозволить забезпечити безпеку українських АЕС.

Цією заявою парламентарі висловлюють тверду підтримку України, а також підтверджують непохитну підтримку суверенітету та її територіальної цілісності,

– зазначили в Центрі стратегічних комунікацій.

Слід зауважити, що в Литві та Естонії також практично одноголосно ухвалили такі рішення. Це відбулося того ж дня.

Що означає No-Fly Zone Закриття повітряного простору передбачає захист важливих об'єктів і міст. Закрите небо постійно патрулює військова авіація чи охороняють системами протиповітряної оборони та ракетні комплекси.



Авіапростір у таких випадках постійно моніториться радарами з космосу. Тому всі військові літаки, які порушують безполітну зону – збиваються. У НАТО заявили про неготовність до закриття неба України, бо це нібито може спровокувати третю світову війну.

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