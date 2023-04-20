У Литві, попри вето президента, запровадили санкції проти росіян і білорусів: у чому нюанс

Сейм Литви провів повторне голосування щодо закону про обмежувальні заходи щодо громадян Білорусі й Росії за військову агресію проти України. Депутати змогли подолати вето президента Гітанаса Науседи.

"За" проголосували 99 зі 108 депутатів. Для подолання вето президента достатньо було б голосів 77 членів Сейму.

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У Литві вирішили не синхронізувати санкції проти Білорусі та Росії

Сейм Литви ухвалив закон, який передбачає обмежувальні заходи для громадян Білорусі та Росії. Під час розгляду документ значно пом'якшили щодо білорусів, найбільше санкцій торкнулося росіян.

14 квітня президент Литви Гітанас Науседа наклав вето на закон. Він запропонував парламенту "в повному обсязі застосувати всі сім обмежувальних заходів до громадян Білорусі й Росії", а також уніфікувати обмеження, які стосуються як росіян, так і білорусів.

Але депутатам видались непереконливими аргументи Науседи. Проти виступили глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс і лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Тихановська заявила, що "не можна ставити в один ряд білорусів і поплічників режиму" і "не можна карати білорусів за дії режиму".

Ухвалена редакція закону обмежує можливість росіян і білорусів отримувати візи в Литві, а також ввозити і вивозити українські гривні з Литви до травня 2024 року.

Також росіян тимчасово позбавлять права купувати нерухомість, а їхні заяви на отримання дозволів на тимчасове проживання якийсь час не прийматимуться.

Обмеження Сейму не поширюються на всіх громадян Росії та Білорусі, закон передбачає певні винятки.

Що відомо про санкції проти Білорусі