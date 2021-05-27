Компенсація від 19 тисяч: скільки можна заробити на сезонних роботах в Україні

Розпочинається літній сезон, а це означає, що на українському ринку праці з’являється все більше сезонних вакансій. Попри те, що карантинна реальність диктує нові умови, багато українців готові до трудової міграції всередині країні та вже шукають цікаві пропозиції.

Чи готові українці до трудової міграції

Згідно з опитуванням Jooble, більша частина респондентів, а саме 61,8% українців, не готові їхати в інші міста чи регіони України заради сезонної роботи. В той час як 38,2% готові до тимчасової трудової міграції всередині країни.

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Серед основних причин, що спонукають до сезонної роботи, пошукачі зазначили:

наступні: можливість додаткового заробітку (59%);

відсутність постійної роботи (37,3%);

роботодавець надає житло на час роботи (36,9%),

любов до подорожей (27,6%);

офіційне працевлаштування (21,7%).

Серед причин чому опитаних не цікавлять сезонні роботи, майже половина респондентів – 48,7% – відповіли, що не готові переїздити. Другою найбільш розповсюдженою причиною стала неготовність до переїзду через сімейні обставини, про що зауважили 25,1% опитаних. Крім того, поширеною була причина невпевненості в чесності роботодавця, про яку заявили 24,8% анкетованих.

Найчастіше для сезонної роботи шукають продавців / Фото Pixabay

Які є вакансії та скільки платять

Опитані Jooble пошукачі зазначили, що 27,2% опитаних не важлива галузь працевлаштування, інші відповіли, що їх цікавить сезонне працевлаштування у галузях: готельно-ресторанної сфери (20,3%), виробництва (15,2%), аграрних робіт (6,9%), розважального сектора (6,5%), будівництва (6%), перевезення людей та вантажів (2,3%).

Очікуваним рівнем заробітної плати для понад чверті опитаних – 27,2% респондентів – є 10 000 – 15 000 грн помісячно. 25,3% опитаних очікують зарплату 30 000 гривень в місяць. 24,9% готові працювати за заробітну плату 20 000 – 30 000 гривень щомісяця. 22,6% очікують зарплату на рівні 15 000 – 20 000 гривень в місяць,

– кажуть аналітики.

На кадровому порталі grc.ua пропозиції сезонної роботи складають 2,5% від усіх актуальних вакансій на порталі. Найчастіше сезонних робітників шукають у таких професійних сферах: туризм/готелі/ресторани (29%), продажі (16%), початок кар’єри/студенти (10%), транспорт/логістика (9%), робітничий персонал (7%).

ТОП-10 посад у категорії сезонна робота:

продавець-консультант (11%);

прибиральниця (8%);

вантажник (7%);

кухар (7%);

водій (5%);

комплектувальник (5%);

менеджер по персоналу (4%);

мерчендайзер (4%);

диспетчер (3%);

офіціант (3%).

Найчастіше (43% усіх оголошень про роботу) заробітна плата сезонних робітників складає 7000 гривень на місяць. Є вакансії й з більшою компенсацією, але для цього треба знати англійську мову, мати рекомендації з попереднього місця роботи та мати професійні навички, які підтверджено дипломами або сертифікатами. Так, професійний кухар або аніматор в "гарячий сезон" в Одесі або у Карпатах можуть розраховувати на компенсацію від 19000 гривень,

– зазначили аналітики компанії.

Найчастіше роботодавці, які шукають сезонних робітників не вимагають досвід роботи (49% оголошень про роботу), або цікавляться мінімальним досвідом (від року до трьох) – 41% вакансій.