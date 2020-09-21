Щодо конфлікту навколо САП та загрози втратити безвіз у президента України Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками". Насправді ж глава держави розуміє, що відбувається з антикорупційними органами.

Наратив, що Зеленський просто не розуміє деяких речей – дуже зручний. Таку позицію висловив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін в інтерв'ю "Українській правді".

До речі Безвізу нас можуть позбавити вже за рік, – Шабунін розповів, як вийти із ситуації

До речі Джерело: https://censor.net/ua/n3220382

Обрана комунікаційна стратегія – бути дурачками. От дурачкам пробачають, дурачків не ненавидять,

– відзначив Шабунін.

Активіст наголосив, що президент все розуміє, зокрема, у скандалі навколо САП. Тому важливо пояснити, що Зеленський несе відповідальність за те, що відбувається.

"І коли він вкидає оцю дурницю про те, що це Порошенко розказує… Порошенко послів G7 попросив із заявою вийти? Чи, може, Порошенко змусив виходити євродепутатів з заявами? Точно ні. І Зеленський не може цього не розуміти", – додав очільник Центру.

За словами Шабуніна, голосування за членів конкурсної комісії САП свідчить про фактичне формування нової коаліції у парламенті – олігархічно-проросійської. Ціль цього об'єднання – знищити антикорупційну інфраструктуру та зруйнувати відносини України із Заходом.

Що відомо про скандал із САП

Верховна Рада 17 вересня прийняла постанову про призначення представників до комісії, яка призначатиме адмінпосади САП.

У Європарламенті наголосили, що процедура проблемна. Крім цього, членам комісії "бракує доброчесності та досвіду антикорупції".

Зеленський зауважив, що поділяє думки західних партнерів. Президент заявив, що чутки про безвіз розповсюджує людина, яка вважає себе "монархом України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що безвіз із ЄС не скасують.

Джерело: https://censor.net/ua/n3220382