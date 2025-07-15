Це сигнал іншим викривачам: Шабунін вважає свою справу політично мотивованою

Голові ГО "Центр протидії корупції" Віталію Шабуніну 15 липня обрали запобіжний захід. Він і його адвокати вважають справу політично мотивованою, тому подадуть апеляцію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Радіо Свобода.

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Справа Шабуніна: в чому звинувачують активіста і про яке авто "забуло" ДБР?

ДБР повідомило Шабуніну про підозру в ухиленні від служби та шахрайстві. Як запобіжний захід до 20 серпня суд обрав особисте зобов'язання. Шабунін повинен здати закордонний паспорт, перебувати за адресою тієї військової частини, де приписаний, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та не відвідувати події НАЗК.

Очільник ГО "Центр протидії корупції" додав: керівник Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов має або вибачитися, або оголосити нову підозру щодо автомобіля, про який ішлося в офіційному повідомленні ДБР.

Прокурори підтвердили, що підозру щодо незаконного володіння Шабуніним волонтерським авто не оголошували.

Нагадаємо, на сайті ДБР ідеться, що "Шабунін без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України". Водночас у тексті підозри цих слів немає, тож активіст чекає вибачень на сайті відомства.

"Сам Шабунін вважає, що справа проти нього – це спроба показово покарати викривачів і критиків влади. Прокурор заявив, що підозра Шабуніну не пов'язана з політикою: розслідування тривало півтора року, зібрано достатньо доказів, обґрунтованість підозри підтвердив суд", – навело дані Суспільне.

Громадський активіст і викривач корупції говорить, що справа проти нього – маніпулятивна.

Я переконаний, це спроба на моєму прикладі показати всім викривачам і критикам, що команда Зеленського може зробити з ким завгодно що завгодно коли завгодно,

– висловився Шабунін.

Він натякнув, що його справа є спробою залякати інших викривачів корупції, щоб говорити правду було страшно. На думку Шабуніна, Україна рухається в бік корупційної автократії.

Адвокати подадуть апеляцію на рішення суду.

Водночас прокурори вважають, що говорити про політичний тиск не випадає, бо Шабунін не є політиком.