Шабунін розповів, за яких умов СБУ позбудеться права втручатися в економічні справи країни

Про призначення Петра Литвина послом у Вірменії, "боротьбу" СБУ з корупцією та розгляд законопроекту про нацбезпеку – у програмі "Pro новини" розповіли член управління Ради зовнішньої політики "Українська призма" Анна Шелест, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін та народний депутат "Народного фронту" Антон Геращенко.

Про призначення Петра Литвина послом у Вірменії

"Якщо говорити в загальному, то безперечно військова людина може бути призначена послом в певній країні, адже це в першу чергу представник держави. Його минуле може бути різним, але як показує практика його робота на посаді залежить лише від самої людини і від її бажання реалізовувати певні цілі", – сказала Анна Шелест.

Варто пам’ятати, що рішення щодо призначення посла у Вірменії завжди є рішенням виключно Президента України. Тому в цій ситуації логіку та аргументи варто питати саме в Петра Порошенка та його Адміністрації, тому що МЗС не дав коментар з цього приводу. А особа Петра Литвина – це ініціатива виключно президента,

– заявила експертка.

Але Анна Шелест також сказала, що поки говорити на цю тему зарано, адже Петро Литвин ще не приступив до роботи, тому потрібно дочекатися, як він буде працювати. "І якщо Вірменія погодить це рішення, то значить її влаштовує подібна кандидатура", – наголосила вона.

Про "боротьбу" СБУ з корупцією

"Я нагадаю цифру, яка особисто мене досі вражає. У 7 разів більше офіцерів СБУ борються з корупцією (як вони це роблять – не знаю), ніж з терористами. І ця цифра вражає всіх, у тому числі і нардепів. І всі погоджуються, що в СБУ треба забрати ці повноваження", – розповів Віталій Шабунін.

Крім того, антикорупціонер пояснив, за яких умов Служба Безпеки позбудеться права втручатися в економічні справи.

Якщо ми всі хочемо "відремонтувати" СБУ, щоб воно реально займалося боротьбою з тероризмом, то потрібно не лише підтримати формулювання про повноваження СБУ в законі про нацбезпеку, а й забрати перехідними положеннями в СБУ ці повноваження. Бо якщо в законі про нацбезпеку про це проголосувати, а в профільному комітеті не забрати перехідними положеннями, то нічого не зміниться,

– наголосив Шабунін.

Про розгляд законопроекту про нацбезпеку

"Цей закон не про тарифи, не про боротьбу з корупцією, він не про якийсь інший економічні чи популістські лозунги. Він про національну безпеку України. Завдання цього закону – об'єднати інший законопроекти і закони, які були в сфері національної безпеки та оборони, і дати розуміння, як буде управлятися країна у випадку збройної агресії або небезпеки для нашої країни", – зазначив Геращенко.

Президент, як був, так і залишається, Верховним Головнокомандувачем ЗСУ. Йому підкоряються під час війни всі збройні формування: і Національна гвардія, і Прикордонна служба, і поліція координують свої дії у випадку збройного нападу на нашу країну,

– додав Геращенко.

Він також додав, що цей закон розробляли разом з експертами НАТО, тому він фактично, є і новим шляхом країни до цієї організації, і наші західні партнери підтримують його ухвалення.