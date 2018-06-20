Шабунин рассказал, при каких условиях СБУ лишится права вмешиваться в экономические дела страны

О назначении Петра Литвина послом в Армении, "борьбе" СБУ с коррупцией и рассмотрении законопроекта о нацбезопасности – в программе "Pro новости" рассказали член управления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест, председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко.

О назначении Петра Литвина послом в Армении

"Если говорить в общем, то, бесспорно, военный человек может быть назначен послом в определенной стране, ведь это в первую очередь представитель государства. Его прошлое может быть разным, но как показывает практика, его работа на должности зависит только от самого человека и от его желания реализовывать определенные цели", – сказала Анна Шелест.

Стоит помнить, что решение о назначении посла в Армении всегда является решением исключительно Президента Украины. Поэтому в этой ситуации логику и аргументы следует спрашивать именно у Петра Порошенко и его Администрации, потому что МИД не дал комментарий по этому поводу. А лицо Петра Литвина – это инициатива исключительно президента,

– заявила эксперт.

Но Анна Шелест также сказала, что пока говорить на эту тему рано, ведь Петр Литвин еще не приступил к работе, поэтому нужно дождаться, как он будет работать. "И если Армения согласует это решение, то значит ее устраивает подобная кандидатура", – подчеркнула она.

О "борьбе" с коррупцией СБУ

"Я напомню цифру, которая лично меня до сих пор поражает. В 7 раз больше офицеров СБУ борются с коррупцией (как они это делают – не знаю), чем с террористами. И эта цифра поражает всех, в том числе и нардепов. И все соглашаются, что у СБУ нужно забрать эти полномочия", – рассказал Виталий Шабунин.

Кроме того, антикоррупционер объяснил, при каких условиях Служба безопасности лишится права вмешиваться в экономические дела.

Если мы все хотим "отремонтировать" СБУ, чтобы она реально занималась борьбой с терроризмом, то нужно не только поддержать формулировки о полномочиях СБУ в законе о нацбезопасности, но и забрать переходными положениями у СБУ эти полномочия. Ибо если в законе о нацбезопасности об этом проголосовать, а в профильном комитете не забрать переходными положениями, то ничего не изменится,

– отметил Шабунин.

О рассмотрении законопроекта о нацбезопасности

"Этот закон не о тарифах, о борьбе с коррупцией, он не о каких-то других экономических или популистских лозунгах. Он о национальной безопасности Украины. Задача этого закона – объединить другой законопроекты и законы, которые были в сфере национальной безопасности и обороны, и дать понимание, как будет управляться страна в случае вооруженной агрессии или опасности для нашей страны", – отметил Геращенко.

Президент как был, так и остается Верховным Главнокомандующим ВСУ. Ему подчиняются во время войны все вооруженные формирования: Национальная гвардия и Пограничная служба, и полиция координируют свои действия в случае вооруженного нападения на нашу страну,

– добавил Геращенко.

Он также добавил, что этот закон разрабатывали вместе с экспертами НАТО, поэтому он фактически является и новым путем страны к этой организации, и наши западные партнеры поддерживают его принятие.