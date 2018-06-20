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СБУ у 7 разів частіше "бореться" з корупцією, ніж з терористами, – Шабунін

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СБУ
СБУ / dw.com

В СБУ треба забрати право втручатися в економічну, господарську діяльність підприємств, а тим більше, займатися боротьбою з корупцією, бо вони цим не займаються. Вони просто тиснуть на бізнес.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. 

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"Я нагадаю цифру, яка особисто мене досі вражає. У 7 разів більше офіцерів СБУ борються з корупцією (як вони це роблять – не знаю), ніж з терористами. І ця цифра вражає всіх, у тому числі і нардепів. І всі погоджуються, що в СБУ треба забрати ці повноваження. У чому зараз є маніпуляція? У тій редакції закону, яку прописав комітет, дійсно, відповідних повноважень СБУ у рамковому законі про нацбезпеку немає. Проте комітетом були відкинуті правки, які забирали ті самі повноваження зі спеціального закону, закону про СБУ. Якщо ці правки там залишаться, то норми у рамковому законі не матимуть значення. СБУ все одно буде займатися втручанням в економіку та ніби боротьбу з корупцією", – наголосив громадський діяч. 

Крім того, антикорупціонер пояснив, за яких умов Служба Безпеки позбудеться права втручатися в економічні справи. 

Якщо ми всі хочемо "відремонтувати" СБУ, щоб воно реально займалося боротьбою з тероризмом, то потрібно не лише підтримати формулювання про повноваження СБУ в законі про нацбезпеку, а й забрати перехідними положеннями в СБУ ці повноваження. Бо якщо в законі про нацбезпеку про це проголосувати, а в профільному комітеті не забрати перехідними положеннями, то нічого не змінеться,
– наголосив Шабунін. 

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законопроект СБУ Корупція Віталій Шабунін
Джерело: 24 канал
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