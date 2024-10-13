Виставка для Путіна: росіяни презентували нібито новий "Шахед" із самонаведенням

У Росії нібито з'явився "Шахед" з електронно-оптичною головкою самонаведення. Він має бути оснащений супутниковим зв'язком, що фактично перетворить його у далекобійний баражувальний боєприпас.

Насправді ця ситуація більше схожа на російську пропаганду, ніж на реальність. Таку думку 24 Каналу висловив головний редактор Defence Express Олег Катков, зауваживши, що про нові дрони заговорили без будь-яких підтверджень та доказів.

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Звідки пішла інформація

Деякі російські військкори опублікували фотографію з кореспондентом ворожого центрального пропагандистського видання. Далі в описі подали інформацію про нібито новітній "Шахед" з головкою самонаведення.

"Дуже багато українських джерел про це одразу написали. А ми дійшли до суті й зрозуміли, що це був вступ до сюжету про візит Владіміра Путіна до Петербурга на підприємство, яке займається виробництвом "Орланів" та станцій РЕБ. Там для нього зробили виставку БпЛА, де і поставили цей "Шахед",– розповів Олег Катков.

Насправді у самому сюжеті про нього навіть не згадували. До того ж виставка відбулася 19 вересня. Після цього про "Шахед" також ніхто не говорив.

Чи він взагалі існує

Про існування "Шахеда" з головкою самонаведення стало відомо у лютому 2024 року. Тоді хакери зламали одну з іранських компаній, яка бере участь у постачанні до Росії своїх дронів. Серед документації були такі згадки одразу з тактико-технічними характеристиками, тобто став відомим великий обсяг інформації.

Тому з лютого 2024 року ця розробка не те, що існує, а пропонується Росії. Вочевидь, приблизно з того часу вона існує у вигляді макета,

– зауважив Катков.

Справді використана електронно-оптична головка самонаведення, тобто там має бути телевізійний канал, можливо нічний. Все це є перетворенням "Шахеда" з далекобійного дрона-камікадзе, який відправляється вражати стаціонарні наземні цілі на дальності до 2 тисячі кілометрів, на баражувальний боєприпас, дальність якого залежить від дальності зв'язку.

У чому відмінність між цими дронами

Звичайний "Шахед" є далекобійним дроном-камікадзе. Тобто снаряд відправляють за координатами й він летить. На цьому все – зв'язку з оператором у нього немає, його відправляють в один кінець.

Натомість баражувальний боєприпас – це той, який зберігає постійний зв'язок з оператором, наприклад, "Ланцет". Далекобійний дрон до 40 – 70 кілометрів, яким може керувати оператор, дивлячись в камеру. Росіяни хочуть, щоб за проєктом встановлення головки самонаведення на "Шахед" перетворити його на аналог "Ланцету".

В теорії, якщо встановити на "Шахед" головку самонаведення і супутниковий зв'язок, то так можна отримати баражувальний боєприпас з дальністю до 2000 кілометрів і зберігати управління ним до перенаведення на іншу ціль. Атака рухомих цілей можлива на будь-якій дальності, тому що Starlink не має дальності управління,

– сказав головний редактор Defence Express.

Чи може Росія піти таким шляхом? Якщо матиме доступ до величезної кількості терміналів Starlink, які буде закуповувати в тисячах одиниць, – тоді, можливо, росіяни на це підуть,

Але певним позитивом для нас і проблемою для Росії є те, що окупанти не можуть просто взяти й замовити термінали Starlink. Їх вони отримують хіба що через треті країни, "сірі схеми", з якими активно бореться Пентагон. Тому наразі не видно можливості організувати такі потужні постачання.