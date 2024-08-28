Не впевнені, що це дрон, 400 солдатів шукають його, – Туск про те, чому Польща не збиває БпЛА

Польський прем'єр Дональд Туск відповів на пресконференції щодо порушення повітряного простору країни 26 серпня. Тоді "Шахед" залетів на 25 кілометрів углиб Польщі, а потім нібито зник з радарів.

Час від часу на територію Польщі залітають дрони. Варшава вагається, чи збивати їх. Дональд Туск пояснив свою позицію.

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Що сказав Туск про "Шахед" над Польщею

Ми не знаємо, чи був він взагалі. Близько 400 солдатів 24 години на добу шукають будь-які ознаки безпілотника або двох безпілотників, як дехто каже, але поки що немає стовідсоткової впевненості, що вони вдерлися в польський повітряний простір. Ми не знаємо, чиї вони були. Якщо вони взагалі були,

– цитують журналісти главу уряду.

За законом, дозвіл на збиття такого об'єкта в умовах мирного часу має дати оперативний командувач, генерал Мачей Кліш. Та це можуть змінити, щоб полегшити збиття об'єктів.

Польський прем'єр запевнив, що він "відкритий – і ми можемо змінити правила якнайшвидше".

Також Туск зауважив: "Часто саме частки секунд унеможливлюють перевірку того, чи це не цивільний об'єкт, чи це не літак, що заблукав". Тому союзники по НАТО рекомендують Польщі бути стриманими, "якщо немає загрози, якщо це не агресія".

Я дуже ціную розумну, виважену позицію наших військових. Вони не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається. Через це вони почуваються в більшій безпеці,

– завершив прем'єр-міністр Польщі.