Росія вперше застосувала "Шахед" з ракетою: експерт пояснив, на які цілі полює

Вперше на борту російського "Шахеда" була ракета класу повітря-повітря Р-60. Вона ще з радянський часів, малого радіусу дії та має інфрачервоне наведення.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, додавши, що це доволі неприємна річ. Її можуть використати, коли летить український вертоліт, який збиває "Шахеди", або легкомоторний літак і на нього "Шахед" запускатиме цю ракету.

У чому головна небезпека?

Ракета сама наводиться на літак і ефективно його знищує. Це може бути проблемою для простих літаків, вертольотів, але не для штатних. Все тому, що вони вміють відстрілювати теплові пастки. Це те, що відвертає на себе такі ракети.

Але у нас збивають "Шахеди" не тільки військові літаки, а й легкомоторні. У них таких теплових пасток немає. І це може бути проблемою,

– наголосив Павло Нарожний.

Втім тут виникає ще багато питань. Наприклад, як "Шахед" дізнається, що поблизу є літак. Для цього потрібна спеціальна система. Якщо на ньому стоятиме радар, то це означає, що він буде світитися як новорічна ялинка. Його вдасться помітити за випромінюванням. Хоча, можливо, Росія використала інші методи, які візуально не розпізнаються.

Це неприємна новина для нас. Це означає, що "Шахед", який несе бомбу, стає ще загрозою для наших літаків і вертольотів. Але тут насправді дуже багато питань щодо ефективності використання цих ракет,

– додав військовий експерт.

Є пряма аналогія – українські морські дрони, які збивали російські літаки, вертольоти, які саме за ними полювали. Але український морський дрон керується через супутниковий зв'язок. Тобто, коли він бачить літак чи вертоліт над собою, то запускає ракету. Загалом це також може бути ракета Р-60 чи Р-70.

Тому поки важко сказати, якою буде ефективність від такого російського нововведення. Варто почекати й дізнатися, як передаватиметься інформація, чи буде "картинка" та багато іншого.

