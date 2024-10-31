Атака "Шахедами" по Київщині: уламки впали в містечку для переселенців
Джерело:Київська ОВА
Російська армія вночі 31 жовтня вкотре атакувала Україну "Шахедами". Під ударом, зокрема, була Київська область.
Про наслідки удару розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. За його словами, уламки БпЛа впали у містечку для переселенців.
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Постраждалих унаслідок атаки немає
"Вночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛа. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", – повідомив голова КОВА.
На щастя, постраждалих унаслідок атаки серед населення немає. Також відсутні влучання в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури.
В одному з районів уламки збитого ворожого дрону виявлені на відкритій території містечка для ВПО. Пошкоджень не виявлено,
– додав Руслан Кравченко.
Наразі на місці працюють оперативні служби та фіксують наслідки нічної атаки.