Російські "Шахеди" не керуються віддалено, у них немає такого функціоналу, – "Флеш"

Видання The Economist писало, що росіяни нібито почали керувати "Шахедами" за допомогою телеграм-ботів. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис фахівця із систем РЕБ і зв'язку Сергія "Флеша" Бескрестнова у його телеграм-каналі.

До теми Розв'язали серйозну проблему: як Росії вдалося запустити стільки дронів за 3 дні

Що сказав "Флеш" про статтю The Economist

Військовий наголосив, що російські "Шахеди" не керуються в польоті через месенджер Telegram і не передають нікуди відеотрансляцію через українські мобільні мережі. Також, за словами експерта, безпілотники країни-агресорки не мають всередині штучного інтелекту.

Шахеди, як і раніше, літають на основі сигналів супутникової навігації, і РЕБ на них впливає,

– зауважив "Флеш".

Сергій Бескрестнов також підкреслив, що жодної записки з Алабуги від "друзів інженерів з РФ", як мовилося у матеріалі, ніхто ніколи не знаходив.

Водночас військовий розповів, що ж насправді є у російських "Шахедах", якими окупанти атакують Україну. За словами "Флеша", на "Шахедах" встановлюють трекер, який надсилає інформацію про місцеперебування дрона та його польотні дані (швидкість, висота).

"Показання надсилаються через телеграм-бот. Для надсилання використовуються мережі мобільного зв'язку та сім-карти. Сім-карти можуть бути російські, українські та інших країн. Цих модемів і сім-карт в уламках ми знаходимо сотні, якщо не тисячі вже", – пояснив експерт.

Експерт зауважив, що в Україні про це відомо вже давно, тож військові та інші фахівці не дозволяють "Шахедам" використовувати українські мобільні мережі.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що деякі "Шахеди" ще з минулого року керуються дистанційно, на дрони встановлювали камери та керували віддалено. За словами лейтенанта, у цьому немає жодної сенсації – їх збивають.