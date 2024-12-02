Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА

Пізно ввечері 2 грудня російські загарбники запустили по території України свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього у низці областей лунали сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди летять "Шахеди"