Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА
2 грудня 2024, 21:57Читать новость на русском
Пізно ввечері 2 грудня російські загарбники запустили по території України свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього у низці областей лунали сигнали повітряної тривоги.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди летять "Шахеди"
Ударні БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
21:44, 02 грудня
Ударні БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.