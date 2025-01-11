Вночі Росія атакувала дронами Київщину: якого лиха наробила ворожа атака

Російські війська в ніч проти 11 січня вкотре запускали ударні БпЛА по Україні. Під прицілом ворожих сил опинилася Київщина.

В регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину

Тимчасово виконуючий обовʼязки голови Київської ОДА Микола Калашник вранці 11 січня розповів про наслідки ворожої атаки на регіон.

Так, вночі російські війська вкотре атакували Київщину БпЛА. Відомо, що в області працювали сили ППО та є збиті ворожі цілі.

На щастя, постраждалих серед населення немає. Також, за словами Калашника, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів пошкоджено 2 приватних будинки та 2 господарчі будівлі. Пошкодження незначні. У будівлях вибиті вікна,

– повідомив він.

Вказується, що тим людям, чиї будинки були пошкоджені, нададуть необхідну допомогу.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

"Звертаємося до кожного жителя області. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине. Будьте відповідальні – бережіть своє життя та життя своїх рідних", – наголосив т.в.о. голови Київської ОДА.

Зазначимо, що поліція Київщини документує наслідки атаки окупантів. Правоохоронці показали відповідні кадри.

Наслідки атаки ворога / Фото Національної поліції

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська запустили по Україні 74 уданих БпЛА. Як відпрацювали сили ППО, читайте в матеріалі 24 Каналу.