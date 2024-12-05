Росія запускала "Шахеди" на Київщину: в ОВА розповіли, якої шкоди наробила атака ворога

Російські війська 5 грудня вкотре атакували Київську область. Відомо, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Є збиті ворожі цілі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину

Ворожі сили вночі 5 грудня вкотре атакував ударними БпЛА Київщину. Руслан Кравченко, очільник ОВА, зазначив, що постраждалих серед населення немає.

За його словами, влучань в обʼєкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у двох районах області пошкоджено 3 приватних будинки та лінію електромереж,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що в будинках пошкоджені вікна, двері, покрівлі.

Кравченко повідомив, що оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.