Пошкоджено та зруйновано будинки: наслідки атаки "Шахедами" по Сумщині

У ніч на 4 лютого у небі над Сумською областю підрозділи протиповітряної оборони збили 14 дронів-камікадзе типу "Шахед". На жаль, ворожа атака не минулася без наслідків.

Є дані про пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Дивіться також Росія запустила "Шахеди", тривога сягла і до Києва: які області під загрозою удару

Що відомо про атаку

Сьогодні, 4 лютого вночі відбулося падіння двох російських безпілотників. Один впав на території Буринської громади, другий – Сумської. Попередньо, люди не постраждали,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у першому випадку, вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках, та понад 20 – у навчальному закладі. У другому випадку – зруйновано і пошкоджено дачні будинки.

Наслідки атаки на Сумську область: дивіться відео

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Таку інформацію підтвердив і міський голова Сум Олександр Лисенко. За даними ОВА, всі необхідні служби працюють на місцях, наразі наслідки ворожої атаки уточнюють. Місцева влада також закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.