Росія вночі запустила по Україні понад 70 "Шахедів": скільки ворожих цілей вдалося знищити
В ніч проти 11 січня Росія вкотре атакувала регіони України ударними БпЛА. Так, цієї ночі окупанти запустили 74 дрони.
По ворожих цілях відпрацювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Скільки дронів збили
У ніч проти 11 січня 2025 року росіяни атакували 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.
Вказується, що повітряний напад ворога відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях,
– ідеться в повідомленні.
В Повітряних сил зазначили. що через падіння збитих ворожих БпЛА у 7 областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки та автотранспорт. Попередньо, без жертв. Наразі наслідки ліквідовують, а постраждалим надається допомога.
Там також повідомили, що 27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).