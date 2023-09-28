Атака "Шахедами": ворожі безпілотники знищили на Миколаївщині, на Кіровоградщині – влучання

Російська армія вночі 28 вересня вчергове атакувала Україну безпілотними літальними апаратами типу "Шахед". Ворожі безпілотники знищила українська ППО в Миколаївській і Кіровоградській області.

Попри це, внаслідок цієї атаки в Кіровоградській області усе ж є влучання. Наразі наслідки цього обстрілу ліквідовують оперативні служби нашої держави.

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У Миколаївській області знищили "Шахеди"

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що вдень 27 та вночі 28 вересня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 22 ворожі повітряні цілі.

Знищено два розвідувальних БпЛА типу "Орлан" та 20 ударних безпілотників "Шахед",

– сказав він.

Зокрема, Кім наголосив, що у Сухоєланецькій громаді, внаслідок падіння уламків ворожого літального апарату, збитого силами ППО, пошкоджено лінію електропостачання. Постраждалих внаслідок обстрілу – немає.

Крім того, у Степівській громаді Миколаївській області після падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено господарчу споруду. Повідомлення про постраждалих, за словами очільника ОВА, не надходили.

Наостанок Кім розповів, що російські окупанти також ввечері 27 вересня завдали ракетний удар по Миколаєву, внаслідок чого відбулось влучання в об'єкт інфраструктури на околицях міста. Також зранку 28 вересня ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

У Кіровоградській області є влучання після атаки

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів, що область пережила складну ніч. За його словами, атака ворожими "Шахедами" не оминула також і Кіровоградщину.

"Частину шахедів над областю знищено. Проте є й влучання", – наголосив він.

Райкович підкреслив, що попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок цього обстрілу. Він запевнив, що на місці подій працюють усі відповідні служби.

Наостанок він подякував Збройним Силам України за те, що ми живі. Він зазначив, що всі разом українці сильні, а також, що наша держава переможе окупанта.

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