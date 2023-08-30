Нічний удар по Україні, дрони у різних регіонах Росії: хронологія 553 дня війни
ЗСУ продовжують йти в контрнаступ на Півдні та Сході у той час, як російські військові зазнають невдач та безрезультатно намагаються просуватися. Окрім того, не припиняються обстріли мирних міст з боку загарбників.
Росія глибоко помиляється, якщо думає, що їй вдасться здолати українську армію. Читайте в цьому матеріалі 24 Каналу найголовніше за 30 серпня, 553 добу великої війни.
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05:43 Пролунав відбій повітряної тривоги, що тривала майже протягом всієї ночі з різною періодичністю в різних областях.
Були повідомлення про пуски дронів типу "Шахед", а також крилатих ракет. Зокрема, наслідки роботи ППО чули жителі Київської та Черкаської областей.03:14 Росіяни повідомляють, що в Рязані було нібито збито "український дрон". Водночас так званий "губернатор" окупованого Криму пише про "роботу ППО" в районі Севастопольської бухти. За його словами, системи "відпрацьовують" по дронах, що летять з моря.02:57 Росіяни випустили по Одеській області ракети типу "Калібр". Серію вибухів чули жителі регіону.01:21 Гучно було в Брянській та Тульській областях Росії. Пропагандисти заявляють про нібито "успішну роботу ППО". Також з'являються повідомлення про безпілотники, що нібито летять у бік Москви.01:03 ЗМІ пишуть про потужні вибухи на російському аеродромі в Пскові, внаслідок яких спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, було пошкоджено 4 вантажні літаки Іл-76.